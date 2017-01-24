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В Новомосковске 10-летний мальчик умер от пневмонии

В Новомосковске 10-летний мальчик умер от пневмонии

Следователи выясняют, почему ребенок не был госпитализирован в больницу.

Следователи проводят проверку по факту смерти 23 января в Новомосковске 10-летнего мальчика. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стала пневмония.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе правильно ли ребенку был поставлен медицинский диагноз и почему мальчик не был госпитализирован.

В ходе проверки будет дана оценка качества оказания медицинской помощи ребенку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Сообщение об этом инциденте появилось 23 января в соцсети. Женщина, которая является подругой мамы погибшего мальчика, рассказала, что диагноз ребенку был поставлен лишь после вскрытия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:24 0
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