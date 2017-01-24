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В Тульской области девушка проломила стену и украла газовый баллон

В Тульской области девушка проломила стену и украла газовый баллон

В Узловском районе Тульской области представительница цыганского этноса проломила стену сарая и украла баллон, садовую тележку и продукты.

Полиция в Узловском районе установила подозреваемую в совершении кражи.

По предварительным данным, преступница проникла на чужую территорию, проломив стену сарая во дворе одного из домов посёлка Дубовка, и похитила садовую тележку, газовые баллоны и продукты питания.

При предварительном расследовании полицейские выяснили, что к краже может быть причастна жительница района, 19-летняя неработающая представительница цыганского этноса. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась.

У подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли похищенное. В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:49 +1
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