В Тульской области девушка проломила стену и украла газовый баллон

В Узловском районе Тульской области представительница цыганского этноса проломила стену сарая и украла баллон, садовую тележку и продукты.

Полиция в Узловском районе установила подозреваемую в совершении кражи.

По предварительным данным, преступница проникла на чужую территорию, проломив стену сарая во дворе одного из домов посёлка Дубовка, и похитила садовую тележку, газовые баллоны и продукты питания.

При предварительном расследовании полицейские выяснили, что к краже может быть причастна жительница района, 19-летняя неработающая представительница цыганского этноса. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась.

У подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли похищенное. В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».