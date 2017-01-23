IP Orchestra исполнит русские рок-хиты в классическом звучании

Один из самых интересных оркестровых коллективов современности IP Orchestra под началом Игоря Пономаренко приедет в Тулу с программой «Наши рок-хиты».

Купив билеты на концерт IP Orcchestra в Myslo-кассе, вы получите возможность услышать памятные хиты лучших российских рок-групп прошлого и настоящего в инструментальном, классическом прочтении 13 февраля в ГКЗ.

Виолончелисты, скрипачи, альтисты, контрабасисты и барабанщики IP Orchestra заново откроют для вас самые известные композиции русского рока: «Земфира», «Кино», «Алиса», «Сплин», «Мумий тролль», «ДДТ», «Ленинград», «Король и Шут» и другие.

Телефоны для справок: 8 (905) 621-60-02 и 55-01-17.