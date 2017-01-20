В Туле на пересечении улиц Пушкинской и Тургеневской столкнулись «Фольксваген» и «Опель»

Фото УГИБДД по Тульской области.

19 января в 11.00 в Туле на пересечении улиц Пушкинской и Тургеневской 45-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Опелем Корса».

В аварии пострадала 40-летняя пассажирка «Опеля». После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.