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В Туле на пересечении улиц Пушкинской и Тургеневской столкнулись «Фольксваген» и «Опель»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на пересечении улиц Пушкинской и Тургеневской столкнулись «Фольксваген» и «Опель»

Пострадала 40-летняя женщина.

19 января в 11.00 в Туле на пересечении улиц Пушкинской и Тургеневской 45-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Опелем Корса».

В аварии пострадала 40-летняя пассажирка «Опеля». После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:44 +3
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