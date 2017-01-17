В Щёкино осудили налетчика за нападение на сотрудницу микрофинансовой организации

Кадр из видео.

Щёкинским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч.2ст. 162 УК РФ).

Напомним, 6 июня 2016 года около 12 дня в Щёкино 29-летний местный житель ворвался в офис микрофинансовой организации ООО МО «Займ-Экспресс» и напал на сотрудницу.

Используя в качестве оружия две палки из прессованного картона, налетчик избил девушку.

Злоумышленник причинил специалисту по работе с клиентами повреждения: кровоподтеки и ссадины на лице, ушибленную рану на голове, кровоподтеки и ссадины на руках и ногах. При этом он требовал отдать ему деньги, хранящиеся в сейфе (75974 руб. 60 коп.). В какой-то момент девушке удалось вырваться и выбежать из офиса. Грабитель последовал за ней и скрылся с места происшествия.

Приговором суда налетчику назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.