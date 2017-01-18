Центральный парк приглашает на крещенские купания

В этом году на среднем пруду Белоусовского парка будут организованы две купели. Для удобства посетителей также будут установлены палатки для переодевания с обогревом, оборудована полевая кухня, точка питания, где все желающие смогут выпить горячего чая.



В местах массового купания также будет организовано дежурство инспекторов ГИМС, спасателей Центра гражданской защиты и спасательных работ, сотрудников полиции и медицинских работников.