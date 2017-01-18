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Центральный парк приглашает на крещенские купания

Центральный парк приглашает на крещенские купания

Православные туляки смогут окунуться в иордань в ночь с 18 на 19 января с 00.00 до 03.00.

В этом году на среднем пруду Белоусовского парка будут организованы две купели. Для удобства посетителей также будут установлены палатки для переодевания с обогревом, оборудована полевая кухня, точка питания, где все желающие смогут выпить горячего чая.

В местах массового купания также будет организовано дежурство инспекторов ГИМС, спасателей Центра гражданской защиты и спасательных работ, сотрудников полиции и медицинских работников.

Напомним, что ГУ МЧС России по Тульской области подготовило список организованных мест для желающих окунуться в иордань. Карта здесь.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:19 +3
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