Центральный парк приглашает на крещенские купания
Православные туляки смогут окунуться в иордань в ночь с 18 на 19 января с 00.00 до 03.00.
В этом году на среднем пруду Белоусовского парка будут организованы две купели. Для удобства посетителей также будут установлены палатки для переодевания с обогревом, оборудована полевая кухня, точка питания, где все желающие смогут выпить горячего чая.
В местах массового купания также будет организовано дежурство инспекторов ГИМС, спасателей Центра гражданской защиты и спасательных работ, сотрудников полиции и медицинских работников.
Напомним, что ГУ МЧС России по Тульской области подготовило список организованных мест для желающих окунуться в иордань. Карта здесь.
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