В 2016 году Тульскую область посетили около трех миллионов туристов

С помощью проекта «Тульские усадьбы» планируется значительно увеличить поток гостей из других регионов.

В 2016 году Тульскую область посетило рекордное количество туристов. Губернатор Алексей Дюмин рассказал «ТАСС», насколько сейчас готова инфраструктура области для организации массового въездного туризма в рамках инвестпроекта «Тульские усадьбы».

Напомним, что наш регион входит в федеральный проект «Русские усадьбы» с 2013 года. Он включает посещение семи крупных усадеб: от знаменитой Ясной Поляны до музея купеческого быта в Епифани. Эти объекты — часть богатейшего культурного наследия России.

По словам Дюмина, важно, чтобы не только туляки, но и жители любого уголка России могли побывать в этих памятных местах, узнать больше об истории своей страны.

Поэтому одна из стратегических задач в настоящее время — создать условия для развития внутреннего туризма в Тульской области.

Реализовывать проект «Тульские усадьбы» планируется с привлечением инвесторов на условиях государственно-частного партнерства. В настоящее время в проект вошли усадьбы Мосоловых, Пасхаловых, Мирковичей и других дворянских фамилий в разных районах области.

- Безусловно, у нас в планах восстановление усадебных комплексов, создание музейных или выставочных экспозиций, условий для размещения и развлечения туристов.

По экспертным оценкам, в 2016 году Тульскую область посетили около 3 млн гостей. И по нашим смелым прогнозам, проект «Тульские усадьбы» поможет значительно увеличить турпоток в наш регион, — заявил губернатор.