В аварии на М-2 «Крым» пострадал мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

11 января в 1.05 на 134-м километре автодороги М-2 «Крым» в направлении города Орла следовал автомобиль «Фольксваген lt35». 32-летний водитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный «Хёндэ Мобилио».

В результате ДТП пострадал 28-летний водитель «Хёндэ». После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.