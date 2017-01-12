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В аварии на М-2 «Крым» пострадал мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии на М-2 «Крым» пострадал мужчина

Происшествие случилось поздно ночью 11 января.

11 января в 1.05 на 134-м километре автодороги М-2 «Крым» в направлении города Орла следовал автомобиль «Фольксваген lt35». 32-летний водитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный «Хёндэ Мобилио».

В результате ДТП пострадал 28-летний водитель «Хёндэ». После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

 


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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:38 0
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