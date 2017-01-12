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В Ефремове два человека скончались от алкоголя
Источник фото: lentaregion.ru

В Ефремове два человека скончались от алкоголя

Точная причина смерти станет ясна после окончания экспертиз.

Утром 10 января в Ефремове в доме на ул. Мира были обнаружены трупы мужчины и женщины. По факту случившегося началась доследственная проверка.

«Назначен ряд экспертиз, которые установят даты смерти обоих и точные причины. По окончании их будет принято процессуальное решение», – сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

По предварительной версии, оба скончались от алкогольной кардиопатии. 42-летняя хозяйка и ее 54-летний сожитель много лет злоупотребляли спиртным и вели асоциальный образ жизни.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:30 0
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