В Ефремове два человека скончались от алкоголя

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Утром 10 января в Ефремове в доме на ул. Мира были обнаружены трупы мужчины и женщины. По факту случившегося началась доследственная проверка.

«Назначен ряд экспертиз, которые установят даты смерти обоих и точные причины. По окончании их будет принято процессуальное решение», – сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

По предварительной версии, оба скончались от алкогольной кардиопатии. 42-летняя хозяйка и ее 54-летний сожитель много лет злоупотребляли спиртным и вели асоциальный образ жизни.