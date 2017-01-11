В Суворове мужчина ограбил собутыльницу

Он отобрал у женщины цепочку с кулоном и два кольца.

В Суворове полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник ночью распивал спиртные напитки в одной из квартир совместно с 39-летней женщиной.

Затем злоумышленник, применив к своей знакомой силу, отобрал у нее ювелирные изделия — цепочку с кулоном и два кольца.

Потерпевшая обратилась в полицию, и в кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. 34-летний ранее судимый местный житель признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.