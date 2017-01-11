новости
новости
Регистрация
В Суворове мужчина ограбил собутыльницу

В Суворове мужчина ограбил собутыльницу

Он отобрал у женщины цепочку с кулоном и два кольца.

В Суворове полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник ночью распивал спиртные напитки в одной из квартир совместно с 39-летней женщиной.

Затем злоумышленник, применив к своей знакомой силу, отобрал у нее ювелирные изделия — цепочку с кулоном и два кольца.

Потерпевшая обратилась в полицию, и в кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. 34-летний ранее судимый местный житель признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:34 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаСуворов
Прочее
уголовное делограбежограбилзолотособутыльник

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

11 января в утренних пожарах погибли два человека
11 января в утренних пожарах погибли два человека
В Кимовске лжесотрудница администрации города собирала с доверчивых людей деньги
В Кимовске лжесотрудница администрации города собирала с доверчивых людей деньги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика