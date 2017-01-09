В Дубне главный бухгалтер муниципального учреждения незаконно начислила 58 тысяч рублей

Прокурор Дубенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный центр „Дубна“». 63-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т. е. хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Отметим, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В ходе следствия установлено, что женщина, являясь главным бухгалтером указанного учреждения с 26 ноября 2013 года по 4 июня 2014 года, использовала свое служебное положение. Она подготавливала фиктивные табеля учета рабочего времени, на основании которых незаконно начислялась и выплачивалась заработная плата фактически не работающему в учреждении лицу.

На основании поддельных документов на имя этого лица было выплачено около 58 тысяч рублей. Денежные средства были незаконно получены и присвоены главным бухгалтером.

В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.