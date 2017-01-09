В Дубне главный бухгалтер муниципального учреждения незаконно начислила 58 тысяч рублей
Уголовное дело направлено в суд.
Прокурор Дубенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный центр „Дубна“». 63-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество,
Отметим, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
В ходе следствия установлено, что женщина, являясь главным бухгалтером указанного учреждения
На основании поддельных документов на имя этого лица было выплачено около 58 тысяч рублей. Денежные средства были незаконно получены и присвоены главным бухгалтером.
В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.