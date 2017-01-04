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За минувшие сутки в Тульской области произошло три аварии
Фото УГИБДД.

За минувшие сутки в Тульской области произошло три аварии

Шесть человек пострадали. К счастью, погибших нет.

3 января в 11.35 на автодороге Малахово-Заокский-Поленово Заокского района Тульской области водитель мужчина 1974 года рождения управлял автомобилем Daewoo Nexia. Он ехал из поселка Малахово в сторону Заокского, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Nissan. За рулем находилась женщина 1982 года рождения. В результате ДТП водитель Daewoo Nexia и его пассажиры 1973 и 1987 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы в АРБ № 1 имени Снегирева.
 
 
 
В 13.15 на 15-м км автодороги Крым-Русятино-Дмитровское, водитель женщина 1962 года рождения, управляя автомобилем Renault Kangoo, совершил столкновение с автомобилем Renault Scenic под управлением водителя мужчины 1972 года рождения. В результате ДТП за медицинской помощью в ЦРБ Заокского района обратилась 14-летняя девочка, пассажир Renault Scenic. В момент аварии она находилась на заднем пассажирском сидении автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности.
 
 
В 14.40 на 61-м км автодороги Тула-Белев Одоевского района, мужчина 1967 года рождения, управляя «девяткой», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным автомобилем — Ладой Калина. Им управлял водитель 1988 года рождения. В результате водитель Калины и его пассажир — женщина 1984 года рождения, получили телесные повреждения.
 

 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 14:35 0
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