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В Туле раскрыли две квартирные кражи

В Туле раскрыли две квартирные кражи

Воровками оказались две молодые женщины.

Сотрудники полиции в Туле установили подозреваемых в совершении краж из квартир, которые произошли в Пролетарском и Привокзальном округах Тулы. Обе кражи были совершены молодыми женщинами после распития алкоголя в квартирах жертв хищения.
 
 
В Пролетарском округе в полицию обратилась 20-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры украли золотую цепочку, кольцо и браслет.
 
Полицейские установили, что к хищению может быть причастна ровесница потерпевшей, ранее судимая жительница посёлка Хомяково, распивавшая вместе с хозяйкой квартиры спиртные напитки. Подозреваемая призналась в содеянном.
 
А в Привокзальном округе к полицейским обратилась 67-летняя тулячка. Женщина заявила, что у нее похитили золотое кольцо и перстень. Сотрудники полиции установили причастность к краже 29-летней женщины. Это была знакомая сына потерпевшей. Она нигде не работала. Кражу женщина совершила также после распития алкоголя в указанной квартире. Подозреваемая призналась в противоправном деянии.
 
В настоящее время полицейские продолжают работу по выяснению обстоятельств совершённых краж.
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 14:50 0
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