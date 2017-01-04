В Туле раскрыли две квартирные кражи

Сотрудники полиции в Туле установили подозреваемых в совершении краж из квартир, которые произошли в Пролетарском и Привокзальном округах Тулы. Обе кражи были совершены молодыми женщинами после распития алкоголя в квартирах жертв хищения.

В Пролетарском округе в полицию обратилась 20-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры украли золотую цепочку, кольцо и браслет.

Полицейские установили, что к хищению может быть причастна ровесница потерпевшей, ранее судимая жительница посёлка Хомяково, распивавшая вместе с хозяйкой квартиры спиртные напитки. Подозреваемая призналась в содеянном.

А в Привокзальном округе к полицейским обратилась 67-летняя тулячка. Женщина заявила, что у нее похитили золотое кольцо и перстень. Сотрудники полиции установили причастность к краже 29-летней женщины. Это была знакомая сына потерпевшей. Она нигде не работала. Кражу женщина совершила также после распития алкоголя в указанной квартире. Подозреваемая призналась в противоправном деянии.

В настоящее время полицейские продолжают работу по выяснению обстоятельств совершённых краж.