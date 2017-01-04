Какими именами называли малышей в 2016 году?

Наталья Водянова с малышом.

Туляки выбирали традиционно красивые имена, а вот некоторые звезды решили назвать своих детей очень необычно!

В Тульской области в 2016 году родились 14 329 детей. Самыми популярными мужскими именами стали Артем, Максим, Дмитрий и Александр. Женскими - Виктория, Мария, Полина и Анна.

Мамочками в 2016 году стали и российские звезды, причем рожали они сыновей! Так, топ-модель Наталья Водянова родила уже пятого (!) ребенка от французского миллиардера. Сыну дали имя Роман. Четверых детей Натальи зовут Максим, Виктор, Лукас Александр и Нева.





Ксения Собчак.



Впервые мамочкой стала и светская дива, журналист, ведущая Ксения Собчак. У нее и актера Максима Виторгана родился мальчик. Официального сообщения о том, как назвали малыша, пока нет. По слухам, Ксения выбрала для своего первенца имя Платон (так зовут сына и Жанны Фриске). Но бабушка Людмила Нарусова мечтает, чтобы ее внука назвали Анатолием, в честь ее покойного супруга.

Дочка модельера Валентина Юдашкина Галина назвала своего сына Анатолием, звезда Инстаграм Айза Анохина дала сыну имя Элвис, а балерина, солистка Большого театра Анастасия Меськова выбрала для мальчика имя Савелий.