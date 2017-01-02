За первое января в Туле в ДТП погибло двое людей

Еще двое были госпитализированы с травмами.

Напомним, как уже сообщал Myslo, 1 января в 04.50 на автоподъезде к селу Климовское Ясногорского района, насмерть сбили женщину-пешехода. Она скончалась на месте от полученных травм.

Также 1 января в 17.25 на 12 километре автодороги М-4 «Дон» рядом с селом Непрядва мужчина-водитель 1983 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Киа Сид», совершил наезд на пешехода.

Пешеход, мужчина 1983 года рождения, перебегал дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. В результат ДТП пешеход полученных травм скончался на месте.

1 января в 21.40 на улице Горького около дома №3 в Ясногорске, пьяный водитель автомобиля «Ауди А6», мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением мужчины 1951 года рождения.