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К 7 января в Тулу придут морозы

К 7 января в Тулу придут морозы

А холодать начнет уже послезавтра и температура продолжит опускаться до -20.

Температура в Туле уже со вторника начнет падать и опустится до -20 градусов к субботе, такой прогноз дали в погодном центре «Фобос».

«На этой неделе особенность погоды такая, что уже этой ночью будет похолодание: если в течение дня понедельника продержится температура от 0 до +2, то в ночь уже начнет подмораживать, и завтра к утру мы ожидаем -2 градуса. Затем в течение дня температура будет понижаться до -11 градусов к ночи», – отметил специалист центра.

Как подтверждают данные Гидрометцентра, дальше температура продолжит понижаться, и в ночь на среду ожидается -11, а днем до -5 градусов.

Большого снегопада, который бы сопровождал это похолодание, не ожидается, но небольшой снег наверняка пройдет. Ветер с северного сменится на юго-западный.

А дальше нас ожидают еще большие холода: хотя в четверг едва заметно потеплеет, в пятницу и субботу температура опустится до -17 ...-23 ночью и днем - до -15 ...-20 градусов. А в ночь на воскресенье и вовсе придет настоящий рождественский мороз: -27 градусов!

В Москве к понедельнику обещают потепление, а вот насчет Тулы ничего не известно, но будем надеяться, что к концу новогодних каникул станет полегче, и нам не придется идти на работу по жуткому холоду.

сегодня, в 18:00 +2
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