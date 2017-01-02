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Ефремовец в Новый год украл у случайного собутыльника телевизор

Ефремовец в Новый год украл у случайного собутыльника телевизор

Злоумышленник воспользовался тем, что опьяневший хозяин квартиры заснул, и забрал из квартиры телевизор, планшет, системный блок и электроинструменты.

По предварительным данным, 31-летний потерпевший познакомился со вором в ночь на 1 января на празднике в районном центре и пригласил его к себе домой для продолжения праздничных возлияний.

Предположительно, в дальнейшем злоумышленник воспользовался тем, что опьяневший хозяин квартиры заснул, и забрал из чужого жилища телевизор, планшетный компьютер, системный блок и электроинструменты.

Ущерб, нанесённый законному владельцу, составил 41,4 тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Неработающий ранее судимый 25-летний местный житель признался полицейским в содеянном.

Стражи порядка обнаружили и изъяли у него похищенное. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

 

сегодня, в 16:03 0
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