В Тульской области насмерть сбили женщину

Фото пресс-службы УГИБДД по Тульской области.

Она двигалась по проезжей части дороги в направлении, попутном движению машин.

1 января в 04.50 на 1 километре автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» (автоподъезд к селу Климовское Ясногорского района), мужчина 1985 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ 2108», сбил женщину-пешехода 1982 года рождения.