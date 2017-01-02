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В Тульской области насмерть сбили женщину
Фото пресс-службы УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области насмерть сбили женщину

Она двигалась по проезжей части дороги в направлении, попутном движению машин.

1 января в 04.50 на 1 километре автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» (автоподъезд к селу Климовское Ясногорского района), мужчина 1985 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ 2108», сбил женщину-пешехода 1982 года рождения.

В тот момент женщина шла в попутном направлении по проезжей части дороги. В результате ДТП женщина скончалась на месте.

сегодня, в 14:00 0
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