В Тульской области два автомобиля опрокинулись в кювет

Фото отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, 31 декабря 2016 года В 11.10 на 42-м километре автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» 34-летний водитель «Рено Логан предположительно не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.

В аварии пострадали пассажирки в возрасте 69 и 34 лет. После оказания медицинской помощи их отпустили.



В тот же день в 23.40 на 161-м километре автодороги «ДОН» 40-летний водитель «Ниссан Тиида» предположительно не справился с управлением и совершил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован.