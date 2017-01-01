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На пожаре в Октябрьском посёлке погиб пожилой мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

На пожаре в Октябрьском посёлке погиб пожилой мужчина

Возгорание произошло 1 января в восьмом часу утра.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, информация о пожаре в частном доме на 12-м проезде поступила в 07.50.

По прибытии на место происшествия, в 08.00, пожарные приступили к ликвидации горения. Возгорание ликвидировано в 08.07.

В результате происшествия погиб 60-летний мужчина.

В одной из комнат дома сгорела мебель, в другой обгорели стены и потолок. Также пламя уничтожило крышу.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 12:15 0
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Место
Тулапосёлок Октябрьский
Прочее
пожилой мужчина

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