В новогоднюю ночь в Туле родилось шесть малышей

Четверо их них родились в областном перинатальном центре, а двое - в Центральном родильном доме.

Как сообщили Myslo в Тульском областном перинатальном центре, первые роды врачи приняли в 0.40 ночи. На свет появилась девочка весом 3 кг 180 г. Буквально через 20 минут ( в 01.00) родилась ещё одна малышка весом 3 кг 470 грамм. Позже в 4.20 и в 7.20 утра появились два мальчика. Вес младенцев 2 кг 780 г и 2 кг 970 грамм соответственно.

Также двое родов в период с 12 часов ночи до 8 часов утра приняли акушеры Центрального родильного дома. На свет появились девочка и мальчик.