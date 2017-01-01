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УМВД напоминает тулякам о графике приёма руководителями ведомства

УМВД напоминает тулякам о графике приёма руководителями ведомства

Руководящими и ответственными работниками управления проводится ежемесячный приём по вопросам служебной деятельности.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин, его заместители, а также начальники служб и подразделений Управления принимают граждан не реже одного раза в месяц. Узнать информацию о графике приёма граждан в январе 2017 года можно в специальном разделе сайта.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 13:12 −1
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