Тульские особые дети посетили мегашоу

Фото участников проекта.

Девять семей из проекта «Не молчи» с особыми детьми посетили мегашоу «Маша и Медведь + Три богатыря», проходившее в «Крокус Сити Холл».

27 декабря 9 семей из проекта «Не молчи» с особыми детьми посетили мегашоу «Маша и Медведь + Три богатыря», которое проходило в «Крокус Сити Холл».

Такой подарок сделала для них российская актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Блёданс. Проект «Не молчи» уже не в первый раз сотрудничает с Эвелиной, которая помогает в его развитии.

И 27 декабря рано утром дружная команда из девяти семей отправилась в Москву, приехав за час до начала представления.

«Переступив порог «Крокуса», мы сразу попали в иной мир. В холле нас встречало много добровольцев, которые помогали гостям ориентироваться, указывая направление. Особо нас поразила красная ковровая дорожка, которая вела к парку с аттракционами.

Далее нас ждал огромный крытый парк. Мы словно очутились в Диснейленде. Бонусом к билетам нам подарили еще и талоны на бесплатное посещение любых аттракционов.

Когда мы шли по красной ковровой дорожке, то ощущали себя голливудскими звёздами, и это ощущение усилилось, когда нам предоставили места в VIP-партере, откуда смотреть представление было одно удовольствие! Хочется отметить, что организаторы сделали все возможное, чтобы шоу можно было увидеть из любой точки зала», – написали участники поездки в группе проекта «Не молчи».

Спектакль шел вперемешку с мультфильмом. И герои появлялись то на экране, то на сцене. Главными героями были Маша, Медведь, Три богатыря, Дед Мороз и добрый волшебник Хронос.

Представление сопровождалось постоянными спецэффектами, а в зал то и дело выходили сказочные герои.

Немало впечатлило гостей лазерное шоу и надувные игрушки, которые падали с потолка, после чего зрители их кидали друг другу. Некоторые огромные надувные объекты вылетали в зал и создавалось полное ощущение, словно это 3D.

После такого зрелища трудно было найти человека, который бы покидал зал без восторга!

Кстати, совершенно неожиданно выяснилось, что один из участников поездки именно 27 декабря отмечал свой седьмой день рождения. Вот такой получился отличный подарок!

Благодаря содействию депутата Тульской областной Думы Алексея Владимировича Ионова, а также первого заместителя председателя Тульской городской Думы Татьяны Владимировны Лариной, поездка оказалась полностью бесплатной, так как транспортные расходы они взяли на себя.