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В 2017 году в Тульской области впервые пройдет Культурный форум
Источник фото: ТВ Центр

В 2017 году в Тульской области впервые пройдет Культурный форум

Мероприятие такого масштаба состоится в регионе впервые.

Дата проведения и повестка форума на данный момент формируются, рассказала Myslo министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Решение о проведении подобного мероприятия было принято после участия тульской делегации в пятом Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

На тульском форуме предполагается несколько дискуссионных площадок, на одной из которых будут обсуждаться лучшие практики вовлечения объектов культурного и исторического наследия в туристский оборот. Инициатива проведения форума в Тульской области нашла поддержку Министерства культуры РФ.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:07 0
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