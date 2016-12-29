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В 2017 году в Тульской области впервые пройдет Культурный форум
Мероприятие такого масштаба состоится в регионе впервые.
Дата проведения и повестка форума на данный момент формируются, рассказала Myslo министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
Решение о проведении подобного мероприятия было принято после участия тульской делегации в пятом Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
На тульском форуме предполагается несколько дискуссионных площадок, на одной из которых будут обсуждаться лучшие практики вовлечения объектов культурного и исторического наследия в туристский оборот. Инициатива проведения форума в Тульской области нашла поддержку Министерства культуры РФ.
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