В 2017 году в Тульской области впервые пройдет Культурный форум

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Дата проведения и повестка форума на данный момент формируются, рассказала Myslo министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Решение о проведении подобного мероприятия было принято после участия тульской делегации в пятом Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

На тульском форуме предполагается несколько дискуссионных площадок, на одной из которых будут обсуждаться лучшие практики вовлечения объектов культурного и исторического наследия в туристский оборот. Инициатива проведения форума в Тульской области нашла поддержку Министерства культуры РФ.