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Гражданин Узбекистана ждет суда за попытку изнасилования 18-летней тулячки

Гражданин Узбекистана ждет суда за попытку изнасилования 18-летней тулячки

Напомним, что девушку спасли двое мужчин, которые услышали крики о помощи.

В Туле завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Напомним, вечером 17 октября 2016 года обвиняемый (гражданин Узбекистана) встретил на улице Смидович ранее незнакомую ему 18-летнюю девушку, которая возвращалась домой. Злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проследовал за ней во двор, где попытался изнасиловать. Девушка ударила мужчину кулаком по лицу, после чего смогла убежать. Но обвиняемый догнал ее на соседней улице, повалил на землю и продолжил совершать преступные действия.

К счастью, крики девушки о помощи услышали двое прохожих мужчин, которые скрутили преступника и вызвали на место происшествия сотрудников полиции.

Напомним, одним из спасителей девушки является 23-летний полицейский Дмитрий Бубенцов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:41 +1
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