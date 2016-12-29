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Туляков предупреждают об опасности употребления непищевого спирта

Туляков предупреждают об опасности употребления непищевого спирта

По поручению губернатора Тульской области главный врач тульского наркодиспансера рассказал об опасности употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей.

Главный врач «Тульского областного наркодиспансера №1» Николай Висягин по поручению губернатора Тульской области информирует жителей региона о вреде употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей.

«За последние недели в нашей стране стала актуальной проблема потребления населением спиртосодержащей продукции, изготовленной, в том числе, и из непищевого сырья.

Разнообразные спиртосодержащие настойки, лосьоны и тоники, которые должны использоваться как лекарства, либо как гигиенические средства, но фактически потребляются как алкогольные напитки, для определенной категории граждан стали одним из самых популярных товаров. Это могут быть и спиртосодержащие жидкости, применяемые в быту и для технических нужд.

Суррогаты подразделяют на две группы: содержащие этанол, или истинные суррогаты и вещества, не содержащие этиловый спирт, но вызывающие опьянение.

К первой группе относятся лекарства (настойки пустырника, боярышника), различные лосьоны, одеколоны, технический этиловый спирт. Более опасны бытовые жидкости, такие как растворители, средства для мытья стекол и поверхностей, политура, тормозная жидкость, антифризы, клей БФ. Они могут содержать гидролизный и сульфатный спирты, денатурат, примеси метилового спирта, этиленгликоля, альдегиды, эфирные масла, ацетон, хлороформ, красители, прочие ядовитые вещества.

Ко второй группе относятся метиловый, пропиловый, бутиловый, амиловый и муравьиный спирты, дихлорэтан и жидкости различного назначения, в которые они входят в большой концентрации. Они крайне ядовиты и вызывают опасные поражения различных органов.

Особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки. Попавшие в них ядовитые соединения, особенно метиловый спирт, приводят к смертельным отравлениям.

Метиловый спирт не отличается ни по запаху, ни по вкусу и внешнему виду от этилового (винного) спирта.

Сходные свойства этих спиртов являются причиной того, что пострадавшие чаще всего не знают, что они употребляют не винный, а метиловый спирт. 

Существует выраженная индивидуальная чувствительность к метиловому спирту. Отмечены случаи смерти после употребления всего 5 миллилитров. Опьянение от метилового спирта не вызывает поднятия настроения, а, наоборот, вялость, головную боль, потерю координации движений, быстрое наступление тяжелого сна. После сна человек может чувствовать себя нормально, но к началу вторых суток наступает резкое общее недомогание, головокружение, боли в пояснице и в животе, возможны резкое возбуждение или потеря сознания. Затем наступает скрытый период, который длится от нескольких минут до 3-4 дней, после чего проявляются последствия отравления. При отсутствии медицинской помощи смерть наступает от паралича дыхательного центра примерно на третьи сутки.

Метиловый спирт оказывает сильное воздействие на зрение: если человек и выживает, то часто при этом остается слепым.

В преддверии новогодних праздников хочется отметить, что основная масса травится даже не суррогатами, а слишком большим количеством выпитой водки.

Несмотря на то, что этиловый спирт и является пищевым продуктом, в больших количествах он вызывает тяжелое отравление».

Главный врач ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»,

главный внештатный специалист нарколог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Николай Иванович Висягин.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:02 +1
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