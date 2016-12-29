Туляков предупреждают об опасности употребления непищевого спирта

Главный врач «Тульского областного наркодиспансера №1» Николай Висягин по поручению губернатора Тульской области информирует жителей региона о вреде употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей.

«За последние недели в нашей стране стала актуальной проблема потребления населением спиртосодержащей продукции, изготовленной, в том числе, и из непищевого сырья.

Разнообразные спиртосодержащие настойки, лосьоны и тоники, которые должны использоваться как лекарства, либо как гигиенические средства, но фактически потребляются как алкогольные напитки, для определенной категории граждан стали одним из самых популярных товаров. Это могут быть и спиртосодержащие жидкости, применяемые в быту и для технических нужд.

Суррогаты подразделяют на две группы: содержащие этанол, или истинные суррогаты и вещества, не содержащие этиловый спирт, но вызывающие опьянение.

К первой группе относятся лекарства (настойки пустырника, боярышника), различные лосьоны, одеколоны, технический этиловый спирт. Более опасны бытовые жидкости, такие как растворители, средства для мытья стекол и поверхностей, политура, тормозная жидкость, антифризы, клей БФ. Они могут содержать гидролизный и сульфатный спирты, денатурат, примеси метилового спирта, этиленгликоля, альдегиды, эфирные масла, ацетон, хлороформ, красители, прочие ядовитые вещества.

Ко второй группе относятся метило вый, пропиловый, бутиловый, амиловый и муравьиный спирты, дихлорэтан и жидкости различного назначения, в которые они входят в большой концентрации. Они крайне ядовиты и вызывают опасные поражения различных органов.

Особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки. Попавшие в них ядовитые соединения, особенно метиловый спирт, приводят к смертельным отравлениям.

Метиловый спирт не отличается ни по запаху, ни по вкусу и внешнему виду от этилового (винного) спирта.

Сходные свойства этих спиртов являются причиной того, что пострадавшие чаще всего не знают, что они употребляют не винный, а метиловый спирт.

Существует выраженная индивидуальная чувствительность к метиловому спирту. Отмечены случаи смерти после употребления всего 5 миллилитров. Опьянение от метилового спирта не вызывает поднятия настроения, а, наоборот, вялость, головную боль, потерю координации движений, быстрое наступление тяжелого сна. После сна человек может чувствовать себя нормально, но к началу вторых суток наступает резкое общее недомогание, головокружение, боли в пояснице и в животе, возможны резкое возбуждение или потеря сознания. Затем наступает скрытый период, который длится от нескольких минут до 3-4 дней, после чего проявляются последствия отравления. При отсутствии медицинской помощи смерть наступает от паралича дыхательного центра примерно на третьи сутки.

Метиловый спирт оказывает сильное воздействие на зрение: если человек и выживает, то часто при этом остается слепым.

В преддверии новогодних праздников хочется отметить, что основная масса травится даже не суррогатами, а слишком большим количеством выпитой водки.

Несмотря на то, что этиловый спирт и является пищевым продуктом, в больших количествах он вызывает тяжелое отравление».

Главный врач ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»,

главный внештатный специалист нарколог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Николай Иванович Висягин.