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На нескольких улицах Тулы установят знаки «Остановка запрещена»

На нескольких улицах Тулы установят знаки «Остановка запрещена»

По словам чиновников, знаки будут установлены с целью увеличения пропускной способности улиц и безопасности дорожного движения.

Дорожные знаки «Остановка запрещена» будут установлены на улицах Тулы, информирует пресс-служба администрации Тулы.

В целях безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улиц знаки 3.27 «Остановка запрещена» появятся на следующих улицах:

  • проезд Максимовского от улицы Максимовского до улицы Октябрьской с обеих сторон проезда. Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 16 января,
  • улица Льва Толстого от проспекта Ленина до улицы Ф. Энгельса (по нечётной стороне). Запрет остановки и стоянки будет действовать с 23 января,
  • улица 9 Мая от проспекта Ленина до улицы Смидович (по чётной стороне). Знак будет действовать с 30 января.
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 13:39 +2
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