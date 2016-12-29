На нескольких улицах Тулы установят знаки «Остановка запрещена»
По словам чиновников, знаки будут установлены с целью увеличения пропускной способности улиц и безопасности дорожного движения.
Дорожные знаки «Остановка запрещена» будут установлены на улицах Тулы, информирует пресс-служба администрации Тулы.
В целях безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улиц знаки 3.27 «Остановка запрещена» появятся на следующих улицах:
- проезд Максимовского от улицы Максимовского до улицы Октябрьской с обеих сторон проезда. Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 16 января,
- улица Льва Толстого от проспекта Ленина до улицы Ф. Энгельса (по нечётной стороне). Запрет остановки и стоянки будет действовать с 23 января,
- улица 9 Мая от проспекта Ленина до улицы Смидович (по чётной стороне). Знак будет действовать с 30 января.
Другие статьи по темам
Прочее