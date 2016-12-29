Бывший гендиректор тульского предприятия скрыл налогов на 14,5 млн рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего бывшего генерального директора ООО «Всемирная работа». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Установлено, что в 2011 году обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «Всемирная работа» (организация осуществляет общестроительные работы), для получения необоснованной налоговой выгоды и уклонения от уплаты налогов неправомерно включил в состав налоговых вычетов по НДС стоимость работ и услуг, которые фактически организацией не производились. Кроме того, мужчина внес ложные сведения в декларации по налогу на прибыль за 2011 и 2012 годы.

Генеральный директор не перечислил в бюджет более 14,5 млн рублей налогов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.