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Угрожая петардой, туляк пытался ограбить организацию

Угрожая петардой, туляк пытался ограбить организацию

Происшествие случилось в поселке Менделеевском.

Тульские полицейские задержали подозреваемого в разбое. По предварительным данным, в помещение одной из организаций, расположенной в поселке Менделеевском, заявился бывший работник компании. Кстати, он во время трудовой деятельности в указанной компании грубо нарушал трудовую дисциплину.

Мужчина поджег две петарды для игры в пейнтбол и потребовал передать ему денежные средства компании.

Разбойника задержали работники организации и передали прибывшим полицейским. Подозреваемый — 36-летний ранее судимый житель Тулы — был доставлен в отдел полиции «Скуратовский» для разбирательства.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». В рамках расследования будут установлены все детали произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:54 0
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