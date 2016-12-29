Алексей Дюмин предложил организовать «Народный субботник»

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Губернатор поручил Юрию Панфилову подготовить план мероприятий по вовлечению жителей региона в общественную экологическую работу.

28 декабря на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил с правительством реализацию муниципальных программ в 2016 году.

Министр внутренней политики и местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев сообщил, что бюджеты органов местного самоуправления формируются за счёт налоговых и неналоговых доходов, а исполняется бюджет через реализацию целевых программ, разработанных органами местного самоуправления по различным направлениям.

Муниципалитетами реализуется более 700 муниципальных программ на общую сумму около 7 миллиардов рублей с учётом межбюджетных трансфертов. Количество действующих на территории МО программ варьируется от двух (в Алексине) до 66 (в Щёкинском районе).

«Количество программ не является критерием оценки муниципальных образований, а говорит о том, что в каждом муниципальном образовании разработана своя система планирования, утверждения и оценки программ», – подчеркнул министр.

По словам Антона Агеева, программы, сформированные муниципальными образованиями, направлены на развитие территории и улучшения качества жизни населения. В рамках программ ремонтируются дороги, благоустраиваются населенные пункты, ликвидируются несанкционированные свалки, делается ремонт в образовательных учреждениях.

В ходе совещания также рассмотрели телеграмму от Министерства транспорта РФ, в которой говорилось об участившихся случаях высадки из общественного транспорта детей, не оплативших проезд.

Алексей Дюмин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области провести работу с перевозчиками о недопустимости таких случаев.

Александр Камзолов сообщил, что соответствующие письма уже направлены всем перевозчикам.

В ходе оперативного совещания члены правительства области доложили об исполнении поручений губернатора.

Алексей Дюмин на прошлом оперативном совещании дал поручение министру финансов рассмотреть возможность увеличения финансирования программы «Народный бюджет», ранее было заложено 210 млн рублей, затем финансирование было увеличено ещё на 190 млн рублей.

Алексей Дюмин напомнил, что проект «Народный бюджет» признан одним из самых успешных в масштабах всей России.

«Мы должны продолжить реализацию проекта на высоком уровне», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также предложил Антону Агееву не ограничиваться реализацией проекта «Народный бюджет». Нужно реализовывать и другие проекты, которые будут направлены на поддержку инициатив жителей и помогут совместно решать вопросы. Необходимо больше вовлекать в реализацию социальных проектов крупные предприятия региона и спонсоров.

Алексей Дюмин также напомнил, что в области достаточно остро стоит вопрос экологической безопасности.

Следующий год объявлен в России Годом экологии. В связи с этим глава региона сообщил, что в регионе есть хорошая традиция проведения общеобластных субботников.

Губернатор предложил и в дальнейшем продолжить этот опыт, продумать механизмы мотивирования жителей и назвать новый проект «Народный субботник», а также организовать экологические вахты, «зелёные патрули», привлекать к участию в них активную молодежь, волонтёров, юнармейцев и выработать систему их поощрения.

Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства Тульской области – министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову подготовить план мероприятий, направленных на вовлечение жителей региона в общественную экологическую работу.