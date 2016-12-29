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За продажу пива несовершеннолетнему предприниматель заплатит 100 тысяч рублей штрафа

За продажу пива несовершеннолетнему предприниматель заплатит 100 тысяч рублей штрафа

Инцидент произошел в Кимовском районе.

Мировым судьей рассмотрен материал об административном правонарушении в отношении женщины, которая обвиняется по. ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).

Суд установил, что днем 2 декабря 2016 года в магазине, расположенном в деревне Кораблино Кимовского района, женщина продала несовершеннолетнему пол-литровую бутылку пива за 70 рублей.

За указанное административное нарушение предприниматель заплатит 100 тысяч рублей штрафа.

Об этом сообщает пресс-служба Управление судебного департамента по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:49 +1
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