В Туле прошла «новогодняя зарядка»

Утром 28 декабря туляки собрались на площади Ленина чтобы сделать зарядку на свежем воздухе.

Сегодня, 28 декабря, на главной площади города состоялась новогодняя зарядка.

«В новый год – с утренней зарядки!» – под таким девизом прошло это уже традиционное для Тулы спортивное мероприятие.

Зарядка на площади Ленина в Туле проходит третий год подряд по инициативе администрации Тулы.

Под ритмичную музыку фитнес-инструкторы провели 15-минутную зарядку, а затем всех участников поздравили главные новогодние гости - Дед Мороз и Снегурочка.

Все участники получили массу удовольствия и положительных эмоций - может и не на год вперед, но до праздничной ночи точно хватит!