Убийство в Привокзальном районе Тулы: подозреваемый задержан

Напомним, в ночь на 27 декабря 2016 года в одной из квартир на ул. Маршала Жукова произошло убийство. Тело 49-летнего туляка с тремя колото-резаными ножевыми ранениями полиция обнаружила в квартире около половины первого ночи.

Как стало известно Myslo, за совершение преступления был задержан 63-летний местный житель. Убийство совершено в результате пьяной ссоры, - сообщила пресс-служба СКР по Тульской области.

Известно, что вместе с мужчинами в этой квартире находилась родственница подозреваемого, она и вызвала полицию. Злоумышленник не даже пытался скрыться - был сильно пьян.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ (умышленное убийство).