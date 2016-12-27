В Туле в ДТП на проспекте Ленина пострадали два человека

Фото очевидцев (группа ВКонтакте - Подслушано у водителей в Туле).

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Циолковского столкнулись «Хёндэ» и автобус.

На пересечении Проспекта Ленина и улицы Циолковского 27 декабря, около 15.00 произошло ДТП. Столкнулись автомобиль «Хёндэ» и автобус, шедший по маршруту №3.

По предварительным данным УГИБДД, в аварии пострадали двое мужчин, водитель и пассажир «Хёндэ». Они были доставлены в больницу. В автобусе никто не пострадал.

На улице Циолковского в сторону проспекта Ленина образовалась пробка, едущим в этом направлении рекомендуют искать пути объезда. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

По предварительным данным, столкновение произошло после того, как «Хёндэ» не пропустил автобус, поворачивая на улицу Циолковского.