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В Новомосковске цыганка незаконно торговала ёлками
Фото ugranow.ru

В Новомосковске цыганка незаконно торговала ёлками

Полиция пресекла нарушение.

Сотрудники полиции в Тульской области проводят мероприятия по выявлению нарушений в сфере торговли.

В субботу на территории Новомосковска полицейскими пресечён факт продажи ёлок в неустановленном законом месте, совершённый местной жительницей, представительницей цыганского этноса 1987 года рождения.

У неё обнаружено и изъято 26 ёлок и сосен, которыми она торговала, не имея разрешающих документов.

Сейчас в отделе МВД России по городу Новомосковску выясняют обстоятельства противоправного деяния.

 

сегодня, в 12:47 +1
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Новомосковск

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