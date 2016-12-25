В Новомосковске цыганка незаконно торговала ёлками

Сотрудники полиции в Тульской области проводят мероприятия по выявлению нарушений в сфере торговли.

В субботу на территории Новомосковска полицейскими пресечён факт продажи ёлок в неустановленном законом месте, совершённый местной жительницей, представительницей цыганского этноса 1987 года рождения.

У неё обнаружено и изъято 26 ёлок и сосен, которыми она торговала, не имея разрешающих документов.

Сейчас в отделе МВД России по городу Новомосковску выясняют обстоятельства противоправного деяния.