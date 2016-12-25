Тульские католики празднуют Рождество

Сегодня католики и протестанты празднуют Рождество Христово. В этот день украшают елки и устанавливают ясли с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии, а также соломой, которая у католиков является одним из главных символов Рождества. Яслями в старину назывались кормушки для скота. Именно в такую кормушку, застелив ее соломой, и положила Мария своего новорожденного сына Иисуса.

В тульском костеле на ул. Льва Толстого, 85 (католический храм Святых Апостолов Петра и Павла) прошла святая месса. После богослужения будет работать благотворительная ярмарка.

24 декабря в костеле праздновали Сочельник. Корреспондент Myslo побывал на богослужении и концерте. Смотрите фототчет.