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Тульские католики празднуют Рождество
Фото Алексея Пирязева.

Тульские католики празднуют Рождество

24 декабря в католическом храме Тулы прошло богослужение по случаю Сочельника, а 25 декабря - святая месса посвященная Рождеству.

Сегодня католики и протестанты празднуют Рождество Христово. В этот день украшают елки и устанавливают ясли с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии, а также соломой, которая у католиков является одним из главных символов Рождества. Яслями в старину назывались кормушки для скота. Именно в такую кормушку, застелив ее соломой, и положила Мария своего новорожденного сына Иисуса.

В тульском костеле на ул. Льва Толстого, 85 (католический храм Святых Апостолов Петра и Павла) прошла святая месса. После богослужения будет работать благотворительная ярмарка.

24 декабря в костеле праздновали Сочельник. Корреспондент Myslo побывал на богослужении и концерте. Смотрите фототчет.

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Католическое Рождество-2016, Фото: 42
Католическое Рождество-2016, Фото: 43
Католическое Рождество-2016, Фото: 44
Католическое Рождество-2016, Фото: 45
Католическое Рождество-2016, Фото: 46
Католическое Рождество-2016, Фото: 47
Католическое Рождество-2016, Фото: 48
Католическое Рождество-2016, Фото: 49
Католическое Рождество-2016, Фото: 50
Католическое Рождество-2016, Фото: 51
Католическое Рождество-2016, Фото: 52
Католическое Рождество-2016, Фото: 53
Католическое Рождество-2016, Фото: 54
Католическое Рождество-2016, Фото: 55
Католическое Рождество-2016, Фото: 56
Католическое Рождество-2016, Фото: 57
Католическое Рождество-2016, Фото: 58
Католическое Рождество-2016, Фото: 59
Католическое Рождество-2016, Фото: 60
Католическое Рождество-2016, Фото: 61
Католическое Рождество-2016, Фото: 62
Католическое Рождество-2016, Фото: 63
Католическое Рождество-2016, Фото: 64
Католическое Рождество-2016, Фото: 65
Католическое Рождество-2016, Фото: 66
Католическое Рождество-2016, Фото: 67
Католическое Рождество-2016, Фото: 68
Католическое Рождество-2016, Фото: 69
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