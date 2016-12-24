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Туляк фиктивно прописал у себя 76 иностранцев

Туляк фиктивно прописал у себя 76 иностранцев

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

22 декабря 2016 года мировым судом Привокзального района Тулы рассмотрено уголовное дело по обвинению 28-летнего местного жителя Тулы. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

В ходе рассмотрения дела суд установил, что с мая по октябрь 2016 года подсудимый, проживающий в Привокзальном районе Тулы, фиктивно поставил на учет по месту своего жительства 76 граждан республик Узбекистан и Азербайджан.

При этом он достоверно знал, что эти иностранные граждане пребывать по указанному им адресу не будут, поскольку сдавать имх это жилье он не намеревался.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

вчера, в 23:00 +1
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