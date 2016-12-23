В аварии в Туле пострадали двое детей

Фото предоставлено отделом УГИБДД по ТО.

Оба ребенка – 7 и 12 лет – после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

22 декабря в 9.05 в областном центре на пересечении улиц Жуковского и Гоголевской столкнулись два автомобиля: «Форд Фокус» и «Тойота Венза».

Автомобиль «Форд» под управлением женщины 1983 года рождения при выезде на перекресток со второстепенной дороги столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем «Тойота» под управлением мужчины 1973 года рождения.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры: в автомобиле «Форд» – 7-летний мальчик (на момент ДТП он находился в специальном детском удерживающем устройстве), а в автомобиле «Тойота» - 12-летний мальчик (на момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности).

Оба ребенка после оказания медицинской помощи были отпущены домой.