В Ясногорске на пожаре погиб подросток

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

23 декабря в 02.37 в Ясногорске на улице Достоевского произошло возгорание двух частных домов.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. Пожарные прибыли на место в 2.39, спустя 20 минут возгорание было ликвидировано.

Причина пожара устанавливается.

Myslo стало известно, что на пожаре погиб 13-летний мальчик. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.