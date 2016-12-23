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В Ясногорске на пожаре погиб подросток
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В Ясногорске на пожаре погиб подросток

Страшное ЧП произошло ночью 23 декабря.

23 декабря в 02.37 в Ясногорске на улице Достоевского произошло возгорание двух частных домов. 

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. Пожарные прибыли на место в 2.39, спустя 20 минут возгорание было ликвидировано. 

Причина пожара устанавливается. 

Myslo стало известно, что на пожаре погиб 13-летний мальчик. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. 

 

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 10:21 0
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