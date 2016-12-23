В Туле сосед оставил 10 квартир на месяц без газа

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ЧП произошло в Туле в доме №45 по улице Плеханова. В ноябре в «Тулагоргаз» от управляющей компании поступило сообщение о том, что житель дома самовольно установил в ванной комнате газовый проточный водонагреватель.

По проекту в квартирах предусмотрены только газовые плиты. Поскольку вывод дымохода самовольно установленной газовой колонки в общедомовую систему вентиляции создавал аварийную ситуацию и подвергал опасности жильцов всего дома, газ специалистам пришлось перекрыть.

«При первом осмотре квартиры специалистами газовой службы совместно с представителями правоохранительных органов и МЧС собственник отказался демонтировать незаконно установленную колонку. В целях безопасности жителей газовики вынуждены были перекрыть стояк и приостановить газоснабжение 10 квартир», – рассказали Myslo в пресс-службе «Тулагоргаз».

В течение ноября-декабря газовики также неоднократно пытались попасть в квартиру нарушителя. Однако тот отказывался пускать их в дом. Все это время соседи были вынуждены терпеть неудобства из-за отсутствия газоснабжения.

Только на минувшей неделе газоснабжение было восстановлено. Хозяин квартиры признавать свою вину отказался.

«В квартире виновника газовое оборудование отключено с установкой заглушки на газопроводе. Ему предстоит оплатить проведение аварийно-восстановительных работ и повторный пуск газа», – сказал заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тулагоргаз» Алексей Емельянов.