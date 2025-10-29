  1. Моя Слобода
Жительница Орла угнала в Дубне иномарку и украла самокат

Машину обнаружили в Брянске.

В Тульской области 35-летняя уроженка Орла подозревается в угоне и краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 38-летняя жительница Дубны. Женщина заявила, что от её дома угнали Ford Mondeo. 

— Ориентировка с приметами автомобиля была передана всем нарядам, несущим наружную службу. Указанный автомобиль был обнаружен полицейскими в городе Брянске, — заявили в пресс-службе МВД.

Подозреваемую в краже обнаружили в кратчайшие сроки. Ей оказалась ранее судимая 35-летняя орловчанка. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Угон».

Кроме этого, подозреваемая чуть раньше украла в Дубне самокат, но позже выкинула его за ненадобностью. По этому факту возбуждено дело по статье «Кража».

сегодня, в 12:44
