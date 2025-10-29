Тула станет частью московского метро к 2030 году

РЖД согласовала с Москвой развитие Центрального транспортного узла. Время в пути из Москвы и обратно сократится до 25%.

Правительство Москвы и «Российские железные дороги» утвердили двухэтапный план развития Центрального транспортного узла столицы. В планах — модернизация Киевского, Горьковского и Курского направлений, куда входит и Тульская область.

«Между регионами, которые охватывает ЦТУ, уже сегодня совершается почти 75 процентов всех пригородных перевозок России. Однако стоит задача сделать их более совершенными и обеспечить пассажирам комфорт и высокий уровень транспортной мобильности», — говорится на портале правительства Москвы.

Ожидается, что время в пути из Москвы до областных центров и обратно сократится до 25%. Также появится дополнительно 3 млн пассажирских мест в сутки, 300 тысяч из них — в регионах. Кроме того, до 20% снизится нагрузка на автодороги, пишет «Интерфакс».

Напомним, мы уже рассказывали, что в оружейной столице для повышения пропускной способности станции Тула 1 — Курская планируется возвести электрифицированный железнодорожный путь протяженностью 300 метров и 4 аналогичных пути длиной 276 метров. Также в плане — строительство трёх дополнительных платформ и турникетного павильона. На эти работы выделят более 11 млрд рублей.

В Щекино тоже собираются построить две новые платформы. Стоимость работы превышает 1 млрд рублей. В Ясногорске появятся две новые платформы с навесами и два вестибюля. Также будет оборудован пассажирский мост. Ожидаемая стоимость — 6 млрд рублей.