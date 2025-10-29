  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тула станет частью московского метро к 2030 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тула станет частью московского метро к 2030 году

Тула станет частью московского метро к 2030 году

РЖД согласовала с Москвой развитие Центрального транспортного узла. Время в пути из Москвы и обратно сократится до 25%.

Правительство Москвы и «Российские железные дороги» утвердили двухэтапный план развития Центрального транспортного узла столицы. В планах — модернизация Киевского, Горьковского и Курского направлений, куда входит и Тульская область.

1bAVFxbnSimD5US1pabpqg.jpg

«Между регионами, которые охватывает ЦТУ, уже сегодня совершается почти 75 процентов всех пригородных перевозок России. Однако стоит задача сделать их более совершенными и обеспечить пассажирам комфорт и высокий уровень транспортной мобильности», — говорится на портале правительства Москвы.

Ожидается, что время в пути из Москвы до областных центров и обратно сократится до 25%. Также появится дополнительно 3 млн пассажирских мест в сутки, 300 тысяч из них — в регионах. Кроме того, до 20% снизится нагрузка на автодороги, пишет «Интерфакс». 

Напомним, мы уже рассказывали, что в оружейной столице для повышения пропускной способности станции Тула 1 — Курская планируется возвести электрифицированный железнодорожный путь протяженностью 300 метров и 4 аналогичных пути длиной 276 метров. Также в плане — строительство трёх дополнительных платформ и турникетного павильона. На эти работы выделят более 11 млрд рублей.

В Щекино тоже собираются построить две новые платформы. Стоимость работы превышает 1 млрд рублей. В Ясногорске появятся две новые платформы с навесами и два вестибюля. Также будет оборудован пассажирский мост. Ожидаемая стоимость — 6 млрд рублей.

Все перечисленные объекты планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:22 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
МЦДпоездаЦТУРЖД
Погода в Туле 29 октября: прохладно, небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 29 октября: прохладно, небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 118 978 5
Подразделения ПВО уничтожили к утру 29 октября всего 7 украинских беспилотников
Жизнь Тулы и области
Подразделения ПВО уничтожили к утру 29 октября всего 7 украинских беспилотников
сегодня, в 06:41, 79 1879 1
Тула станет частью московского метро к 2030 году
Жизнь Тулы и области
Тула станет частью московского метро к 2030 году
сегодня, в 12:22, 24 1385 0
В тульских школах нашли 32 кг просроченных продуктов
Жизнь Тулы и области
В тульских школах нашли 32 кг просроченных продуктов
сегодня, в 10:01, 24 854 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жительница Орла угнала в Дубне иномарку и украла самокат
Жительница Орла угнала в Дубне иномарку и украла самокат
24-летний кладовщик из Тулы покинул шоу «Титаны»
24-летний кладовщик из Тулы покинул шоу «Титаны»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.