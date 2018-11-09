Вислоухая молодая кошка ищет дом
Молодая, ласковая вислоухая кошечка ищет свой дом, где не будет предательства, а только тепло и любовь.
Ей примерно 1,5 года, стерилизована, лоток - на отлично.
Желательно в дом без других животных.
Приезжайте знакомиться!
Телефоны: 8 (920) 272-71-89, 8 (919) 076-12-70.
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