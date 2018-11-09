Вислоухая молодая кошка ищет дом

Молодая, ласковая вислоухая кошечка ищет свой дом, где не будет предательства, а только тепло и любовь.

Ей примерно 1,5 года, стерилизована, лоток - на отлично.

Желательно в дом без других животных.

Приезжайте знакомиться!

Телефоны: 8 (920) 272-71-89, 8 (919) 076-12-70.