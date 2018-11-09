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Вислоухая молодая кошка ищет дом

Вислоухая молодая кошка ищет дом

Молодая, ласковая  вислоухая кошечка ищет свой дом, где не будет предательства, а только тепло и любовь.

Ей примерно 1,5 года, стерилизована, лоток - на отлично.

Желательно в дом без других животных.

Приезжайте знакомиться! 

Телефоны: 8 (920) 272-71-89, 8 (919) 076-12-70.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +4
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