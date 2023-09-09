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Малыши жили под строительным вагончиком. Теперь они преобразились и ищут дом

Малыши жили под строительным вагончиком. Теперь они преобразились и ищут дом

Эти щенки выживали под строительным вагончиком. Там прятались от палящего солнца и дождя, жались друг к другу, делили еду с крысами. 

 

Волонтеры забрали этих очаровательных крох, и их жизнь разделилась на до и после. Вместо грязных и дурно пахнущих малыши стали чистыми и душистым. Они почувствовали тепло человеческих рук и домашнего тепла, получили имена – Джесси и Дарси, а еще сделали классные фото.

Жить на передержки собаки всегда не смогут. Им нужен настоящий дом и любящий хозяин. 

 

Щенков отдают по договору ответственного содержания, без самовыгула, на хороши уход с возможностью периодических фотоприветов из нового дома. Обязательна стерилизация по возрасту (в 6-8 месяцев).

Было бы замечательно, если бы их взяли в одну семью.

Все вопросы по тел.: +7-950-915-73-02 (Татьяна), +7-910-557-54-53 (Светлана), +7-902-843-59-97 (Наталья). 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Автор:
сегодня, в 08:00 +3
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