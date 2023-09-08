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К даче прибился молодой пес. Нужен дом!

К даче прибился молодой пес. Нужен дом!

К даче в Туле прибился молодой пес. Сейчас его кормят, но скоро сезон закончится, дачники уедут, а он останется.

Зимой собаке одной там не выжить. Псу нужен дом! Он добрый и контактный. Вдруг кто-то давно мечтал о таком друге. Присмотритесь!

Все вопросы по тел. 7-950-906-39-01.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту [email protected], «ВКонтакте» или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Автор:
вчера, в 10:54 +5
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