Метисы хаски ищут добрых хозяев

Люди подобрали на трассе истощённую собаку хаски и ее 5 щенков.

Маме и 2 малышам уже нашли новый дом, а трое щенков по-прежнему в ожидании: мальчик и 2 девчонки. Здоровы и обработаны от паразитов.

Малыши умнее умного и звонче звонкого. И у мамы хаски характер оказался замечательным, новые хозяева не могут нарадоваться - умнейшая, благодарная и всё понимающая собака.

Помогите устроить к хорошим людям эту малышню!

Сейчас щенки живут в временно в гараже, но там уже холодно.

Звоните, привезут куда угодно, девочек стерилизуют по возрасту за свой счёт.

Телефон: 8 (962) 273-38-28.