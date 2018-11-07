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Метисы хаски ищут добрых хозяев

Метисы хаски ищут добрых хозяев

Люди подобрали на трассе истощённую собаку хаски и ее 5 щенков.

 

Маме и 2 малышам уже нашли новый дом, а трое щенков по-прежнему в ожидании: мальчик и 2 девчонки. Здоровы и обработаны от паразитов.

Малыши умнее умного и звонче звонкого. И у мамы хаски характер оказался замечательным, новые хозяева не могут нарадоваться - умнейшая, благодарная и всё понимающая собака.

Помогите устроить к хорошим людям эту малышню! 

Сейчас щенки живут в временно в гараже, но там уже холодно.

Звоните, привезут куда угодно, девочек стерилизуют по возрасту за свой счёт.

Телефон: 8 (962) 273-38-28.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 08:00 +2
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