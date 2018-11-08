На Зеленстрое в Туле найдена кошка

Может, у кого-то сбежала?

Молодая серая кошка появилась в районе заправки Shell на улице Маргелова вчера, 7 ноября. Зверек очень встревожен, постоянно кричит, по внешнему виду животное домашнее. Без ошейника и других «особых примет». Кажется, это кошечка.

Сейчас зверек обитает в районе магазина «Куриный дом», котейку подкармливают.