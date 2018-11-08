На Зеленстрое в Туле найдена кошка
Может, у кого-то сбежала?
Молодая серая кошка появилась в районе заправки Shell на улице Маргелова вчера, 7 ноября. Зверек очень встревожен, постоянно кричит, по внешнему виду животное домашнее. Без ошейника и других «особых примет». Кажется, это кошечка.
Сейчас зверек обитает в районе магазина «Куриный дом», котейку подкармливают.
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.