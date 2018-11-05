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Красавец Сырок станет радостью для хороших людей

Красавец Сырок станет радостью для хороших людей

Котофей Сырок - кареглазый красавец переедет в дом к добрым людям, которые тоскуют по нежности и теплу.

Крупный роскошный кот, 8 месяцев, игривый, в меру ласковый! 

Необыкновенно чистоплотный, лоток - идеально. 

Как настоящий мужчина - любит мясо.

Возьмите котейку к себе!

Телефон: 8 (910) 559-19-74. 

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +6
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