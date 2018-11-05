Красавец Сырок станет радостью для хороших людей

Котофей Сырок - кареглазый красавец переедет в дом к добрым людям, которые тоскуют по нежности и теплу.

Крупный роскошный кот, 8 месяцев, игривый, в меру ласковый!

Необыкновенно чистоплотный, лоток - идеально.

Как настоящий мужчина - любит мясо.

Возьмите котейку к себе!

Телефон: 8 (910) 559-19-74.