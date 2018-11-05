Красавец Сырок станет радостью для хороших людей
Котофей Сырок - кареглазый красавец переедет в дом к добрым людям, которые тоскуют по нежности и теплу.
Крупный роскошный кот, 8 месяцев, игривый, в меру ласковый!
Необыкновенно чистоплотный, лоток - идеально.
Как настоящий мужчина - любит мясо.
Возьмите котейку к себе!
Телефон: 8 (910) 559-19-74.
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