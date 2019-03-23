Кошка Надюша ждёт хозяев
Эта кошка была найдена в Богородицке во дворе магазина «Восход».
Сейчас на вид ей около 6-7 месяцев. Её приютили и назвали Надюшей.
Девочка стерилизована и привита.
Ищем старых или новых хозяев!
Телефон: 8 (950) 911-18-79.
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