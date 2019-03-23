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Зверьё моё
Кошка Надюша ждёт хозяев

Кошка Надюша ждёт хозяев

Эта кошка была найдена в Богородицке во дворе магазина «Восход».

Сейчас на вид ей около 6-7 месяцев. Её приютили и назвали Надюшей.

Девочка стерилизована и привита.

Ищем старых или новых хозяев!

Телефон: 8 (950) 911-18-79.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +7
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Кошка в ошейнике найдена в подъезде
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