Кошка Надюша ждёт хозяев

Эта кошка была найдена в Богородицке во дворе магазина «Восход».

Сейчас на вид ей около 6-7 месяцев. Её приютили и назвали Надюшей.

Девочка стерилизована и привита.

Ищем старых или новых хозяев!

Телефон: 8 (950) 911-18-79.