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8 малышей живут на улице и ждут тёплый дом

8 малышей живут на улице и ждут тёплый дом

8 милых уличных щенков ищут дом.

Они живут в Богородицке.

Подарите им шанс на долгую счастливую жизнь!

Возьмите к себе четвероногого мальчишку или девчонку.

Телефон: 8 (953) 420-66-50.

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Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 15:13 +10
Ищем хозяев для доброго пса
Ищем хозяев для доброго пса
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