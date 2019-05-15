8 малышей живут на улице и ждут тёплый дом
8 милых уличных щенков ищут дом.
Они живут в Богородицке.
Подарите им шанс на долгую счастливую жизнь!
Возьмите к себе четвероногого мальчишку или девчонку.
Телефон: 8 (953) 420-66-50.
Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 15:13 +10
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